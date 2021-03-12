Çıldır Gölü'nde snowboard ve drift

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yüzeyi buzla kaplı Çıldır gölü üzerinde düzenlenen snowboard ve drift gösterisi nefesleri kesti.

Çıldır Gölü Kooperatifi tarafından gölün tanıtımı amacıyla Ardahan'a davet edilen doğa sporcuları Kadir Yılmaz, Volkan Ülker ve Can Artam yüzeyi tamamen buzla kaplı olan Çıldır gölünün üzerinde önce otomobil ile drift gösterisi yaptı. Sporcular, ardından kar motorunun arkasına bağladıkları iple yüksek hızda snowboard ile kaydı. Ekibin drift ve snowboard gösterisi nefesleri kesti.

Sporculardan Kadir Yılmaz, Çıldır gölünde drift yaptıklarını, enerjisi yüksek ve doğa harikası inanılmaz bir göl olduğunu söyledi. Kayak sporcusu Can Artam da daha önce dağlarda ve pistlerde kayak yaptığını, buz üstünde kaymanın ayrı bir keyif olduğunu dile getirdi.