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MUCİZE LEZZETLER

Çikolatalı portakallı tart | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Çikolatalı portakallı tart var! (Sponsorlu İçerik)

Tabanı için;

  • 4 paket kakaolu kremalı bisküvi
  • 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
  • Yarım çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı fındık

Ganaj için;

  • 400 g bitter çikolata
  • 150 ml krema
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 adet portakal kabuğu rendesi
  • 1 tutam deniz tuzu

Üzeri için;

  • Portakal kabuğu rendesi
  • Portakal dilimleri

Tarif:

  1. Arçelik Resital Doğrayıcı içerisine kakaolu bisküvi, eritilmiş tereyağı, süt ve fındığı koyup karıştırın.
  2. Oluşan hamuru Arçelik No Frost Buzdolabı’nda yarım saat dinlendirin.
  3. Dinlenen hamuru tart kalıbına bastırarak yerleştirin.
  4. Ganaj için Arçelik Ankastre Ocak’ta kremayı ısıtın.
  5. Ardından içerisin çikolataları ve tereyağını ekleyin devamlı karıştırın.
  6. Çikolatalar erimeye başlayınca ocağın altını kapatın.
  7. Portakal kabuğu rendesi ve tuzu da ekleyip homojen olana kadar karıştırın.
  8. Hazırladığınız tart kalıbını üstüne çikolatalı ganajı dökün.
  9. Tartınızı dinlenmesi için Arçelik No Frost Buzdolabı’na kaldırıp en az 2-3 saat dinlendirin.
  10. Tartınızın üzerine portakal kabukları rendeleyip servis yapabilirsiniz.
  11. Afiyet olsun!

 

 

 

 

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