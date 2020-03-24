MUCİZE LEZZETLER
Çikolatalı portakallı tart | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Çikolatalı portakallı tart var! (Sponsorlu İçerik)
Tabanı için;
- 4 paket kakaolu kremalı bisküvi
- 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- Yarım çay bardağı süt
- 1 çay bardağı fındık
Ganaj için;
- 400 g bitter çikolata
- 150 ml krema
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 adet portakal kabuğu rendesi
- 1 tutam deniz tuzu
Üzeri için;
- Portakal kabuğu rendesi
- Portakal dilimleri
Tarif:
- Arçelik Resital Doğrayıcı içerisine kakaolu bisküvi, eritilmiş tereyağı, süt ve fındığı koyup karıştırın.
- Oluşan hamuru Arçelik No Frost Buzdolabı’nda yarım saat dinlendirin.
- Dinlenen hamuru tart kalıbına bastırarak yerleştirin.
- Ganaj için Arçelik Ankastre Ocak’ta kremayı ısıtın.
- Ardından içerisin çikolataları ve tereyağını ekleyin devamlı karıştırın.
- Çikolatalar erimeye başlayınca ocağın altını kapatın.
- Portakal kabuğu rendesi ve tuzu da ekleyip homojen olana kadar karıştırın.
- Hazırladığınız tart kalıbını üstüne çikolatalı ganajı dökün.
- Tartınızı dinlenmesi için Arçelik No Frost Buzdolabı’na kaldırıp en az 2-3 saat dinlendirin.
- Tartınızın üzerine portakal kabukları rendeleyip servis yapabilirsiniz.
- Afiyet olsun!
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