MUCİZE LEZZETLER
Çikolatalı espresso tarifi | Mucize Lezzetler
Mis gibi kokan kahve ve eritilmiş çikolata karışımı ile çikolatalı espresso tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 2 kişilik
Pişirme Tekniği: Kahve makinesi
Mutfak: İtalyan mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- Çekirdek filtre kahve
- Bitteikolata
Tarif:
- Espresso için, Arçelik Imperium Barista® Tam Otomatik Espresso Makinesi’ nin fincan ısıtıcı bölmesi ile sıcak kahve bardağınızı hazırlayın.
- Kahve haznesine filte kahve çekirdeklerini ekleyip 13 kademeli paslanmaz çelik öğütücüde öğütün.
- Ardından su haznesine su ekleyin.
- Sıcak kahve bardağının üzerine bitter çikolata koyun.
- Ardından double tuşuna basın.
- Çikolatalı espresso’nuz hazır.
Afiyet Olsun!
GÜNCELLENME