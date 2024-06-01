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MUCİZE LEZZETLER

Çikolatalı espresso tarifi | Mucize Lezzetler 

Mis gibi kokan kahve ve eritilmiş çikolata karışımı ile çikolatalı espresso tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 2 kişilik

Pişirme Tekniği: Kahve makinesi

Mutfak: İtalyan mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • Çekirdek filtre kahve 
  • Bitteikolata

Tarif:

  1. Espresso için, Arçelik Imperium Barista® Tam Otomatik Espresso Makinesi nin fincan ısıtıcı bölmesi ile sıcak kahve bardağınızı hazırlayın.
  2. Kahve haznesine filte kahve çekirdeklerini ekleyip 13 kademeli paslanmaz çelik öğütücüde öğütün.
  3. Ardından su haznesine su ekleyin.
  4. Sıcak kahve bardağının üzerine bitter çikolata koyun.
  5. Ardından double tuşuna basın.
  6. Çikolatalı espresso’nuz hazır.

Afiyet Olsun!

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