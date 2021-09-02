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MUCİZE LEZZETLER

Çikolatalı Bademli Kek | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde çikolatalı bademli kek tarifi var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 180 g eritilmiş tereyağı
  • 2 su bardağı toz şeker
  • 4 adet yumurta
  • 1 adet limon kabuğu rendesi
  • 3 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı maden suyu
  • 1 çay bardağı çiğ badem
  • 2 yemek kaşığı kakao

Üzeri için;

  • File badem

Tarif:

  1. Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi kasesi içinde tereyağı ve şekeri iyice çırpın.
  2. Üzerine yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edin.
  3. Rende limon kabuğunu ilave edin.
  4. Un, kabartma tozu ve vanilyayı bir kasede karıştırın.
  5. Ardından unlu karışımı Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi kasesine ekleyip çırpmaya devam edin.
  6. Maden suyunu da azar azar ekleyerek karıştırın.
  7. Çiğ bademi hamura ekleyin.
  8. Kek hamurunun yarısını yağladığınız kek kalıbına boşaltın.
  9. Diğer yarısının üzerine kakaoyu serpip karıştırın.
  10. Kakaolu karışımı sade karışımın üzerine dökün.
  11. Bıçak ya da bir çöp şiş yardımıyla kek hamurunda daireler çizin.
  12. Önceden ısıttığınız 170 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 50 dakika pişirin.
  13. Pişen kekinizin ilk sıcaklığı gittikten sonra dilimleyin ve üzerine file badem serpip servis edin.

Afiyet olsun!

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