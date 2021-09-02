MUCİZE LEZZETLER
Çikolatalı Bademli Kek | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde çikolatalı bademli kek tarifi var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 180 g eritilmiş tereyağı
- 2 su bardağı toz şeker
- 4 adet yumurta
- 1 adet limon kabuğu rendesi
- 3 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 1 su bardağı maden suyu
- 1 çay bardağı çiğ badem
- 2 yemek kaşığı kakao
Üzeri için;
- File badem
Tarif:
- Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi kasesi içinde tereyağı ve şekeri iyice çırpın.
- Üzerine yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edin.
- Rende limon kabuğunu ilave edin.
- Un, kabartma tozu ve vanilyayı bir kasede karıştırın.
- Ardından unlu karışımı Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi kasesine ekleyip çırpmaya devam edin.
- Maden suyunu da azar azar ekleyerek karıştırın.
- Çiğ bademi hamura ekleyin.
- Kek hamurunun yarısını yağladığınız kek kalıbına boşaltın.
- Diğer yarısının üzerine kakaoyu serpip karıştırın.
- Kakaolu karışımı sade karışımın üzerine dökün.
- Bıçak ya da bir çöp şiş yardımıyla kek hamurunda daireler çizin.
- Önceden ısıttığınız 170 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 50 dakika pişirin.
- Pişen kekinizin ilk sıcaklığı gittikten sonra dilimleyin ve üzerine file badem serpip servis edin.
Afiyet olsun!
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