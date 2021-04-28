MUCİZE LEZZETLER
Ciğer Sote Tarifi | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde ciğer sote tarifi var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 800 g dana ciğeri
- 1 adet kapya biber
- 1 adet yeşil biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı pul biber
- Yarım çay kaşığı kekik
Salata için;
- 1 adet kırmızı soğan
- Yarım demet ince doğranmış maydanoz
- 1 tatlı kaşığı sumak
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tarif:
- Ciğer sotenizin yanına servis edeceğiniz salata için mor soğanları jülyen doğrayın.
- Maydanozları da doğrayın ve soğanlarla birlikte karıştırıp üzerine sumak, zeytinyağı ve tuzu ilave edip karıştırıp salatanızı kenara alın.
- Ciğeri yıkayıp süzdükten sonra üzerindeki ince zarı soyun ve kuşbaşı doğrayın.
- Arçelik Gurme Şef™ Çok Amaçlı Pişirici'yi 180 derecede sote moduna alın ve içerisine tereyağı ve zeytinyağını ilave edin.
- Tereyağı eriyince içine ince ince doğradığınız kuru soğanı ve sarımsakları ekleyin.
- Soğanlar pembeleşene dek kavurun.
- Kuşbaşı şeklinde doğradığınız ciğerleri ilave edin ve 7-8 dakika soteleyin.
- Üzerine ince ince doğradığınız biber ve kabuğunu soyup doğradığınız domatesleri ekleyin, 3-4 dakika daha Arçelik Gurme Şef™ Çok Amaçlı Pişirici' de pişirin.
- Tüm baharatları ekleyin, karıştırın ve servis tabağına alın.
- Yanına hazırladığınız salatadan koyup servis edin.
Afiyet olsun!
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