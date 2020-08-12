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Haberler >Spor Haberleri >Spor Videoları >Süper Lig >Cengiz ve Albayrak, Emre Kılınç transferine dair açıklamalarda bulundu
SÜPER LİG

Cengiz ve Albayrak, Emre Kılınç transferine dair açıklamalarda bulundu

Cengiz ve Albayrak, Emre Kılınç transferine dair açıklamalarda bulundu. Cengiz "Emre Kılınç bence sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi. Bu bir karakter meselesi. İzafidir bu kavram. Dürüstlük ve doğruluk öncelikle söz tutmaktır. Taahhütlerine sadık kalmaktır. Emre bize bunu gösterdi. Kendisine bu bağlamda da Galatasaray için değil Türk sporu adına teşekkür ediyorum. Hoş geldin Emre kardeşim" dedi.
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