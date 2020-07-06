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Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Cem Davran ve Çağla Şıkel İlk Kez Anlattı! Çok Konuşulacak O Anı I 46.Pantene Altın Kelebek Ödülleri
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Cem Davran ve Çağla Şıkel İlk Kez Anlattı! Çok Konuşulacak O Anı I 46.Pantene Altın Kelebek Ödülleri

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri yepyeni konseptiyle sahiplerini buldu. Gecenin sunucuları Cem Davran ve Çağla Şıkel, hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na özel açıklamalarda bulundu. 12 defa Altın Kelebek Ödüllerini sunduğunu söyleyen Cem Davran yaşadığı ilginç bir anısını ilk kez anlattı. Çağla Şıkel ise partnerinin Cem Davran olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. İşte özel anlar…
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