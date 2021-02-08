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Çayda mahsur kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çayda mahsur kalan köpeği itfaiyeciler botla kurtardı.

Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşen köpek mahsur kaldı. Çayda balık tutmaya giden vatandaşların mahsur kalan köpeği fark etmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Bölgeye ulaşan Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri botla köpeğin mahsur kaldığı alana ulaşıp bitkin haldeki hayvanı kıyıya çıkardı.. Ekipler köpeği sağlık kontrollerinin yapılması için belediyenin köpek bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü.  Balık tutmaya geldiğinde mahsur kalan köpeği fark eden Sinan Güzel ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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