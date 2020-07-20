Canlarını hiçe saydılar! Üç çocukla kasksız motosikletli yolculuk kamerada

SULTANBEYLİ'de iki yetişkin ve üç çocuğun, motosiklet üzerinde tehlikeye aldırış etmeden yaptıkları yolculuk şaşkınlık yarattı. Kask bile takılmadan yapılan tehlikeli yolculuk, trafikte seyreden diğer vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sultanbeyli Fatih Bulvarı'nda iki yetişkin ve üç çocuğun, motosiklet üzerindeki yolculukları, trafikte seyreden diğer vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Hepsi kasksız halde yolculuk yapan motosikletliler, tehlikeye aldırış etmeden ana cadde üzerinde uzun süre ilerledi.