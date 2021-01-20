Buzlu sudan kurtardığı yavru köpeğin annesini de 7 yavruyla bulup, sahiplendi

Van'ın Erciş ilçesinde Seyfullah Kasımoğlu (49), yüzeydeki buzun kırılmasıyla Zilan Çayı'na düşmesi sonucu donarak ölmek üzereyken kurtardığı yavru köpeğe 'Buz' adını verdi. Kasımoğlu, yaptığı aramalar sonucu anne köpeği ve 7 yavrusunu buldu. Kasımoğlu, anne köpek ve 8 yavrusunu yaşadığı eve götürerek sahiplendi.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Erciş ilçesinde bulunan Zilan Çayı'nın Van Gölü'ne döküldüğü yakın noktada yavru köpek, buzun kırılması sonucu suya düştü. Düştüğü yerde sıkışan ve hareket edemeyen yavru köpeği gören Seyfullah Kasımoğlu, ölmek üzere olan hayvanı kurtarmak için üzerindeki giysileri çıkarıp, soğuk suya atladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereye kadar düştüğü bölgede, buzlu sudan yüzerek kurtardığı yavru köpeği önce havluyla sarıp, ardından da aracının içinde kaloriferi açarak ısıtıp ölümden kurtardı.

BUZ'UN ANNESİNİ BULDU

Hayvansever Kasımoğlu, kurtardığı ve sahiplendiği yavru köpeğe 'Buz' adını verdi. Ardından da annesini aramaya karar verdi. Yapılan aramalar sonucu Kasımoğlu, 'Buz' un annesini, 1 hafta sonra yavru köpeğin suya düştüğü bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki sazlık alanda 7 yavrusu ile birlikte buldu. Annesine kavuşan 'Buz'un hemen annesini emmeye başlaması ise dikkat çekti.

'BUZ, ANNESİZ OLAMAZDI'

Yaşadıklarının kendisini duygulandırdığını, anne köpek ve 8 yavrusunu sahiplendiğini anlatan Kasımoğlu, "Geçtiğimiz hafta yeğenim ile Zilan Çayı'nın olduğu bölgede gezerken suyun içinde bir köpeğin olduğunu fark ettik. Ben de elbiselerimi çıkartıp, hemen suya atladım. Biraz yüzüp, yavru köpeği buz gibi soğuk suda buğulamak üzereyken kurtardım. Tabi yavru köpeğin annesiz olması beni rahatsız etti. Soğuk buzlu suda ölmek üzereyken kurtardığım için 'Buz' adını verdiğim yavru köpeğin annesini bulmak için de arama çalışmalarına başladım. Buz, annesiz olamazdı. Bir hafta boyunca yavru köpeğimin annesini aradık. Çayın aktığı sazlık alanda yavru köpeğin annesini 7 yavrusu ile bulduk. Hemen onları alıp aracıma atarak eve getirdim. Onlara yiyecek verip evimde besliyorum. Yavru köpeğimiz Buz'un, annesini ve kardeşlerini bulup onları kavuşturmak beni çok mutlu etti" dedi.