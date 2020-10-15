MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Nasıl >Mucize Lezzetler >Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
MUCİZE LEZZETLER

Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde bülbül yuvası var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

• 15 adet baklavalık yufka 

• 2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

• 4-5 kaşık tereyağı

• 2 kaşık sıvı yağ Şerbeti için:

• 3 su bardağı şeker

• 3. 5 su bardağı su

• 1 tatlı kaşığı limon suyu

 


Süslemek için:

• Antep fıstığı 

 

Tarifi:
1. Tereyağı ile sıvı yağ Arçelik Ankastre Ocak’ta tavada eritin ve soğutun.

2. Bir tencerede şeker ve suyu kaynamaya bırakın, kaynama başladıktan sonra içine limon suyunu dökün, beş dakika kadar kaynadıktan sonra da kapatıp dinlenmeye bırakın.

3. Baklava yufkasını tezgaha serin.

4. İç kısmına bir fırça ile soğuyan yağ karışımından biraz sürün.

5. Ceviz içinden yufkanın her yerine az miktarda serpin.

6. Küçük baklava oklavası ile güzelce sarın ve büzüştürüp oklavayı yufkanın arasından dikkatlice çekin.

7. Yufkayı dikkatlice iç kısma doğru çevrim ve Arçelik Ankastre Fırın tepsisine alın.

8. Tüm yufkalara aynı işlemi uyguladıktan sonra kalan yağı şekil verdiğiniz yufkalara sürün.

9. Arçelik Ankastre Fırın’da 190 derecede üzerleri kızarana dek pişirin.

10. Pişen tatlıları fırından çıkarıp 7-8 dakika kadar soğumaya bırakın ve ılımış olan şerbeti tatlıların üzerine dökün.

11. Yaklaşık bir saat şerbetini çekene dek bekleyin.

12. Daha sonra servis tabağında içlerini fıstık ile süsleyebilirsiniz.

 

Afiyet olsun! 

GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
Yangın sırasında hortum çıktı; otomobili havaya yükselince beli kırıldı
Gümüşhane Örümcek Ormanları'nda yangın
Boşanmak istemeyen kadın, kocası ve akrabaları tarafından dövüldü
Laleli Camii'nde eleştirilere neden olan ampuller değiştiriliyor
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu imza töreninde konuşuyor!
Sertab Erener ve Yonca Evcimik, Bodrum'da çöp topladı

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler