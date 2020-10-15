Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler

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Malzemeler:

• 15 adet baklavalık yufka

• 2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

• 4-5 kaşık tereyağı

• 2 kaşık sıvı yağ Şerbeti için:

• 3 su bardağı şeker

• 3. 5 su bardağı su

• 1 tatlı kaşığı limon suyu



Süslemek için:

• Antep fıstığı

Tarifi:

1. Tereyağı ile sıvı yağ Arçelik Ankastre Ocak’ta tavada eritin ve soğutun.

2. Bir tencerede şeker ve suyu kaynamaya bırakın, kaynama başladıktan sonra içine limon suyunu dökün, beş dakika kadar kaynadıktan sonra da kapatıp dinlenmeye bırakın.

3. Baklava yufkasını tezgaha serin.

4. İç kısmına bir fırça ile soğuyan yağ karışımından biraz sürün.

5. Ceviz içinden yufkanın her yerine az miktarda serpin.

6. Küçük baklava oklavası ile güzelce sarın ve büzüştürüp oklavayı yufkanın arasından dikkatlice çekin.

7. Yufkayı dikkatlice iç kısma doğru çevrim ve Arçelik Ankastre Fırın tepsisine alın.

8. Tüm yufkalara aynı işlemi uyguladıktan sonra kalan yağı şekil verdiğiniz yufkalara sürün.

9. Arçelik Ankastre Fırın’da 190 derecede üzerleri kızarana dek pişirin.

10. Pişen tatlıları fırından çıkarıp 7-8 dakika kadar soğumaya bırakın ve ılımış olan şerbeti tatlıların üzerine dökün.

11. Yaklaşık bir saat şerbetini çekene dek bekleyin.

12. Daha sonra servis tabağında içlerini fıstık ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!