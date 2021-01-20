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Brioche ekmeği / Briyoş ekmeği | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Brioche ekmeği / Briyoş ekmeği var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
Ekmek İçin:
- 1 yemek kaşığı kuru maya
- 1 çay bardağı ılık su
- 4 adet yumurta
- 600 g un
- 250 g tam buğday unu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 200 g tereyağı (yumuşak ve küp küp kesilmiş)
- 200 ml maden suyu
Üzerine sürmek için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı süt
Yanına ve üzerine:
- Labne peyniri
- Biberiye
Tarif:
- Bir kase içerisinde maya ve ılık suyu karıştırıp aktifleşmesi için bekletin.
- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine unları eleyerek dökün ve ortasını havuz şeklinde açın.
- Açtığınız unun ortasında maden suyunu dökün.
- Aktifleşmiş mayayı ve toz şekerini üzerine dökün ve hafifçe karıştırarak eritin.
- Zeytinyağını ve çırpılmış yumurtaları ekleyin.
- Ardından Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi ile hamuru yoğurmaya başlayın.
- Yoğurmaya başladıktan sonra tuzu ilave edin.
- Hamur elinize yapışacaktır ancak un ilavesi yapmamaya çalışın. Çünkü siz ne kadar eklerseniz o kadar unu alır ve ekmeğiniz çok yoğun ve sert olur bunu unutmayın.
- Yaklaşık 10 dakika boyunca hamuru yoğurun.
- Hamur istenilen kıvama geldiğinde yumuşak tereyağı küplerini ekleyerek yoğurmaya devam edin.
- Hamur homojen bir hal alınca yoğurma kabının ağzını kapatın ve oda sıcaklığında bir saat dinlendirin.
- 1 saat sonunda hafifçe ıslattığınız ellerinizle hamuru dört bir kenarından tutup çekerek katlayın.Ardından yeniden kapağını kapatıp yarım saat dinlendirin. Aynı işlemi yine aynı aralıklarla üç defa daha tekrarlayıp kabın ağzını kapatın.
- Yarım saat oda sıcaklığında bekletip Arçelik No Frost Buzdolabı'na kaldırın ve bir gece dinlendirin.
- Ertesi gün erkenden hamur kabını buzdolabından çıkarın ve bir saat kadar oda sıcaklığına gelmesi için bekleyin.
- İnce irmik serptiğiniz tezgaha hamuru alıp bezelere bölün.
- Bezeleri bekletmeden yağlı kağıt serilmiş kelepçeli kek kalıbına yerleştirin.
- Kabın üzerini kapatarak iki kat kabarıncaya kadar oda sıcaklığında bekletin.
- Süt ve yumurta sarısını küçük bir kasede çırpın ve kabaran hamurların üzerine süt ile çırpılmış yumurta sarısını sürün.
- Önceden ısıttığınız 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da üzerleri kızarıncaya kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
- Pişen ekmeğinizi kalıptan çıkarın, ortadaki yuvarlak parça ekmeği çıkarıp oraya labne peynirini alın.
- Üzerini biberiye ile süsleyip servis edin.
- Afiyet olsun!
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