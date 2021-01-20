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MUCİZE LEZZETLER

Brioche ekmeği / Briyoş ekmeği | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Brioche ekmeği / Briyoş ekmeği var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

Ekmek İçin:

  • 1 yemek kaşığı kuru maya
  • 1 çay bardağı ılık su
  • 4 adet yumurta
  • 600 g un
  • 250 g tam buğday unu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 200 g tereyağı (yumuşak ve küp küp kesilmiş)
  • 200 ml maden suyu

Üzerine sürmek için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı süt

Yanına ve üzerine:

  • Labne peyniri
  • Biberiye

Tarif:

  1. Bir kase içerisinde maya ve ılık suyu karıştırıp aktifleşmesi için bekletin.
  2. Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine unları eleyerek dökün ve ortasını havuz şeklinde açın.
  3. Açtığınız unun ortasında maden suyunu dökün.
  4. Aktifleşmiş mayayı ve toz şekerini üzerine dökün ve hafifçe karıştırarak eritin.
  5. Zeytinyağını ve çırpılmış yumurtaları ekleyin.
  6. Ardından Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi ile hamuru yoğurmaya başlayın.
  7. Yoğurmaya başladıktan sonra tuzu ilave edin.
  8. Hamur elinize yapışacaktır ancak un ilavesi yapmamaya çalışın. Çünkü siz ne kadar eklerseniz o kadar unu alır ve ekmeğiniz çok yoğun ve sert olur bunu unutmayın.
  9. Yaklaşık 10 dakika boyunca hamuru yoğurun.
  10. Hamur istenilen kıvama geldiğinde yumuşak tereyağı küplerini ekleyerek yoğurmaya devam edin.
  11. Hamur homojen bir hal alınca yoğurma kabının ağzını kapatın ve oda sıcaklığında bir saat dinlendirin.
  12. 1 saat sonunda hafifçe ıslattığınız ellerinizle hamuru dört bir kenarından tutup çekerek katlayın.Ardından yeniden kapağını kapatıp yarım saat dinlendirin. Aynı işlemi yine aynı aralıklarla üç defa daha tekrarlayıp kabın ağzını kapatın.
  13. Yarım saat oda sıcaklığında bekletip Arçelik No Frost Buzdolabı'na kaldırın ve bir gece dinlendirin.
  14. Ertesi gün erkenden hamur kabını buzdolabından çıkarın ve bir saat kadar oda sıcaklığına gelmesi için bekleyin.
  15. İnce irmik serptiğiniz tezgaha hamuru alıp bezelere bölün.
  16. Bezeleri bekletmeden yağlı kağıt serilmiş kelepçeli kek kalıbına yerleştirin.
  17. Kabın üzerini kapatarak iki kat kabarıncaya kadar oda sıcaklığında bekletin.
  18. Süt ve yumurta sarısını küçük bir kasede çırpın ve kabaran hamurların üzerine süt ile çırpılmış yumurta sarısını sürün.
  19. Önceden ısıttığınız 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da üzerleri kızarıncaya kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
  20. Pişen ekmeğinizi kalıptan çıkarın, ortadaki yuvarlak parça ekmeği çıkarıp oraya labne peynirini alın.
  21. Üzerini biberiye ile süsleyip servis edin.
  22. Afiyet olsun!

 

 

 

 

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