MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Nasıl >Mucize Lezzetler >Brezilya limonatası tarifi | Mucize Lezzetler
MUCİZE LEZZETLER

Brezilya limonatası tarifi | Mucize Lezzetler 

Yoğunlaştılmış süt ve misket limonu kabuğundan gelen harika lezzet… (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 2 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Brezilya mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 5 adet misket yeşil limon
  • 2 su bardağı süt
  • 1 litre soğuk su
  • 3 yemek kaşığı bal

Üzeri için:

  • Limon dilimleri

Tarif: 

  1. Limonları yıkayıp ortadan ikiye bölün.
  2. Arçelik Skylight® Blender’in içine suyu ve ortadan ikiye böldüğünüz limonları ekleyip karıştırın.
  3. Ardından karışımı süzgeçten geçirin.
  4. Süzmüş olduğunuz limonlu suyu tekrar Arçelik Skylight® Blenderin içine ilave edip üstüne süt ve balı döküp tekrar karıştırın.
  5. Brezilya limonatanız hazır.
  6. Limon dilimleri ile servis edebilirsiniz.

HOW TO NOTLARI

  • Misket limonu kabuğundan gelen acılığı hafifletmek için mutlaka bal kullanın.
GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
hürriyet_tv
Fırında bütün tavuk tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Kuru cacık tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Ev yapımı sürülebilen kahvaltılık çikolata tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Yumurtalı dolma biber yanında domates soslu sosis tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Yaban mersinli bowl tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Krem peynir ve sosisli milföy tarifi | Mucize Lezzetler 

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler