MUCİZE LEZZETLER
Brezilya limonatası tarifi | Mucize Lezzetler
Yoğunlaştılmış süt ve misket limonu kabuğundan gelen harika lezzet… (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 2 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Brezilya mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 5 adet misket yeşil limon
- 2 su bardağı süt
- 1 litre soğuk su
- 3 yemek kaşığı bal
Üzeri için:
- Limon dilimleri
Tarif:
- Limonları yıkayıp ortadan ikiye bölün.
- Arçelik Skylight® Blender’in içine suyu ve ortadan ikiye böldüğünüz limonları ekleyip karıştırın.
- Ardından karışımı süzgeçten geçirin.
- Süzmüş olduğunuz limonlu suyu tekrar Arçelik Skylight® Blender’in içine ilave edip üstüne süt ve balı döküp tekrar karıştırın.
- Brezilya limonatanız hazır.
- Limon dilimleri ile servis edebilirsiniz.
HOW TO NOTLARI
- Misket limonu kabuğundan gelen acılığı hafifletmek için mutlaka bal kullanın.
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