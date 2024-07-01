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Böğürtlen ve kayısılı smoothie tarifi | Mucize Lezzetler
Yaz demek, birbirinden lezzetli meyveler demek. Sağlıklı ve ferah bir mola vermek istediğinizde böğürtlen ve kayısılı smoothie tam size göre! (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 2 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Amerikan mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 5-6 tane kayısı
- 1 su bardağı böğürtlen
- 2 tatlı kaşığı yoğurt
- 2 su bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı bal
Tarif:
- Kayısıları yıkayıp çekirdeklerini çıkarın.
- Böğürtlenleri ise sadece yıkayın.
- Arçelik Skylight® Blender’ in içine çekirdeklerini çıkardığınız kayısı, yoğurt, süt ve balı ekleyip pürüzsüz hale getirin.
- Ardından Arçelik Skylight® Blender’ in haznesini temizleyip, içine böğürtlenleri ekleyin ve tanecikli olması için çok az karıştırın.
- Sunum bardağınızın dibine biraz tanecikli böğürtlen ekleyin.
- Üstüne kayısılı karışımı ilave edin.
- En son böğürtlen suyunun kalan kısmını karışımın üstüne ilave edin.
- Böğürtlen ve kayısılı smoothieniz hazır.
Afiyet Olsun!
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