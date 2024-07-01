Böğürtlen ve kayısılı smoothie tarifi | Mucize Lezzetler - Hürriyet TV
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MUCİZE LEZZETLER

Böğürtlen ve kayısılı smoothie tarifi | Mucize Lezzetler 

Yaz demek, birbirinden lezzetli meyveler demek. Sağlıklı ve ferah bir mola vermek istediğinizde böğürtlen ve kayısılı smoothie tam size göre! (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 2 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Amerikan mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 5-6 tane kayısı
  • 1 su bardağı böğürtlen
  • 2 tatlı kaşığı yoğurt
  • 2 su bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı bal

Tarif:

  1. Kayısıları yıkayıp çekirdeklerini çıkarın.
  2. Böğürtlenleri ise sadece yıkayın.
  3. Arçelik Skylight® Blenderin içine çekirdeklerini çıkardığınız kayısı, yoğurt, süt ve balı ekleyip pürüzsüz hale getirin.
  4. Ardından Arçelik Skylight® Blender’ in haznesini temizleyip, içine böğürtlenleri ekleyin ve tanecikli olması için çok az karıştırın.
  5. Sunum bardağınızın dibine biraz tanecikli böğürtlen ekleyin.
  6. Üstüne kayısılı karışımı ilave edin.
  7. En son böğürtlen suyunun kalan kısmını karışımın üstüne ilave edin.
  8. Böğürtlen ve kayısılı smoothieniz hazır.

Afiyet Olsun!

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