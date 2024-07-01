Böğürtlen ve kayısılı smoothie tarifi | Mucize Lezzetler

Yaz demek, birbirinden lezzetli meyveler demek. Sağlıklı ve ferah bir mola vermek istediğinizde böğürtlen ve kayısılı smoothie tam size göre! (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay Süre: 30 Dakika Porsiyon: 2 kişilik Pişirme Tekniği: Yok Mutfak: Amerikan mutfağı Kullanılan ürünler; Arçelik Skylight® Blender Malzemeler: 5-6 tane kayısı

1 su bardağı böğürtlen

2 tatlı kaşığı yoğurt

2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı bal Tarif: Kayısıları yıkayıp çekirdeklerini çıkarın. Böğürtlenleri ise sadece yıkayın. Arçelik Skylight® Blender’ Ardından Arçelik Skylight® Blender’ in haznesini temizleyip, içine böğürtlenleri ekleyin ve tanecikli olması için çok az karıştırın. Sunum bardağınızın dibine biraz tanecikli böğürtlen ekleyin. Üstüne kayısılı karışımı ilave edin. En son böğürtlen suyunun kalan kısmını karışımın üstüne ilave edin. Böğürtlen ve kayısılı smoothieniz hazır. Afiyet Olsun!