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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Tarafsız Bölge programına katıldı
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Tarafsız Bölge programına katıldı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katıldı. Prof. Dr. Bulu, kendisine yönelik itirazlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Boğaziçi kültürünü biliyorum" diyen Prof. Dr. Melih Bulu, "1992 yılında yüksek lisansla başladım. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra doktora için döndüm. Yaklaşık 8 sene Boğaziçi'nde öğrencilik yaptım. Tanıdıklarım, hocalar, öğretim görevlileri var. Çok iyi tanırlar beni. Ders verme sürecim de oldu burada." ifadelerini kullandı.
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