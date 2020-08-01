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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı
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Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı

KURBAN Bayramı'nın ilk günü Türkiye turizminin cenneti olarak bilinen Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğunluk oluştu. Son 24 saatte 90 bin, son 3 günde ise 300 bine yakın aracın giriş yaptığı bölgede havadan ve karadan denetimler sıklaştırılırken, koronavirüs tedbirleri de arttırıldı.Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum'da Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğunluk oluştu. Son 24 saatte 90 bin, son 3 günde 300 bine yakın aracın giriş yaptığı kentteki oteller, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kapasitenin tam doluluk oranına ulaştı. Halk plajlarındaki bayram yoğunluğu da göze çarptı.
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