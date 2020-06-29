Bisikletli dolandırıcı anbean DHA kamerasına yakalandı

ADANA'da fenalaşıp bisikletten düşmüş numarası yaparak vatandaşlardan ilaç parası isteyen Ahmet Ç. (65), Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi tarafından görüntülendi. Olay, Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Daha önce de zabıta ve polis ekipleri tarafından dilencilik yaptığı için yakalanarak idari para cezasına çarptırılan Ahmet Ç. bisiklet sürerken fenalaşmış gibi yapıp kendisini yere atarak kaldırımda yatmaya başladı. DHA ekibi yaşlı adamın yanına giderek yardım etmek istediklerini bildirdi. Muhabirlerden ilaç parası isteyen yaşlı adam "Sizi arabayla eczaneye veya hastaneye götürelim" teklifini reddetti.