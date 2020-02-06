MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Lezizz Videoları>Birbirinden lezzetli 4 şifa çorbası tarifi!
Oynatma Listesi
LEZİZZ VİDEOLARI

Birbirinden lezzetli 4 şifa çorbası tarifi!

Soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlü tutmak bizi hastalıklardan koruyor. Bağışıklık sistemini korunmanın belki de en lezzetli yolu ise sıcacık kış çorbalarından tüketmek oluyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz soğuk havalarda bağışıklık sisteminizi güçlü tutacak, hastalıklardan koruyacak 4 şifa çorbasının tarifi videomuzda. İşte Sevde Aksu Taner'in sunumuyla lezzetli pratik kış çorbası tarifleri…

Diğer videolarımızı izlemek için Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER