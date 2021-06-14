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Bingöl'de gelincikler görsel şölen sunuyor

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde gelincikler güzel görüntüler oluşturuyor.

İlçe merkezi yakınlarındaki arazilerde yetişen ve adeta bir tablo oluşturan gelincikler, görenlerin ilgisini çekiyor.
Doğanın uyanışını simgeleyen kırmızı gelincikler, görsel şölen sunuyor.

Doğaseverler, çiçeklerin ortaya çıkardığı kartpostallık görüntüleri fotoğraf karelerine yansıtıyor.

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