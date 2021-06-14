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İlçe merkezi yakınlarındaki arazilerde yetişen ve adeta bir tablo oluşturan gelincikler, görenlerin ilgisini çekiyor.
Bingöl'de gelincikler görsel şölen sunuyor
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde gelincikler güzel görüntüler oluşturuyor.
İlçe merkezi yakınlarındaki arazilerde yetişen ve adeta bir tablo oluşturan gelincikler, görenlerin ilgisini çekiyor.
Doğanın uyanışını simgeleyen kırmızı gelincikler, görsel şölen sunuyor.
Doğaseverler, çiçeklerin ortaya çıkardığı kartpostallık görüntüleri fotoğraf karelerine yansıtıyor.
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