Bilim Kurulu üyesi uyardı: Rehavet yok, tedbirlere devam

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, virüsle mücadelede gelinen son aşamayı Hürriyet.com.tr'ye değerlendirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün açıklanan rakamları yorumlayan Yamanel sürecin iyiye doğru gittiğini ancak vatandaşların rehavete kapılmadan tedbirleri uygulamaya sıkı bir şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Yamanel, yoğun bakımdaki tedavi süreçlerinin detaylarına da değinerek, virüsle mücadelede filyasyon uygulamasının önemini anlattı.