MUCİZE LEZZETLER
Beyti Sarma | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Beyti sarma var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 2 adet yufka
Sosu İçin;
- 340 g domates rendesi
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Karabiber
- Toz kırmızı biber
- Tuz
Köftesi İçin;
- 400 g kıyma
- 1 adet yumurta
- 1 diş sarımsak
- 1 adet soğan
- 1/2 çay bardağı galeta unu
- Karabiber
- Pul biber
- Tuz
Servis için;
- Yoğurt
Tarif:
- Köftesi için; kıyma, yumurta, rendelenmiş soğan ve sarımsak, yarım çay bardağı galeta unu, karabiber, pul biber ve tuzu Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alın ve yoğurun.
- Köfteleri yassı ve uzun şekiller oluşturarak Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıtılmış 185 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 10-12 dakika pişirin.
- Köfteleri fırından aldıktan sonra bir adet yufkayı tezgah üzerine serin.
- Yarım yufkanın üzerine eritilmiş tereyağından sürün.
- Yufkanın geniş tarafına köfteleri tek sıra halinde dizin ve yufkanın kenarlarını içe katlayarak rulo şeklinde sarın.
- Tüm köfteleri aynı şekilde sardıktan sonra ruloları verev şeklinde dilimleyerek yağlı kağıt serilmiş Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
- Üzerlerine eritilmiş tereyağından sürerek tekrar Arçelik Ankastre Fırın'a yerleştirin.
- 185 dereceye ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın'da üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirin.
- Sosu için Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tavada tereyağını eritelim.
- Üzerine domates rendesini ekleyin, baharatları ve tuzu ilave edip, karıştırın.
- 3-4 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın.
- Servis tabağına köfteleri dizin.
- Üzerine domates sosundan gezdirin.
- Yoğurt ile servis edin.
Afiyet olsun!
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