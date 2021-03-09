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MUCİZE LEZZETLER

Beyti Sarma | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Beyti sarma var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 2 adet yufka

Sosu İçin;

  • 340 g domates rendesi
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Karabiber
  • Toz kırmızı biber
  • Tuz

Köftesi İçin;

  • 400 g kıyma
  • 1 adet yumurta
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet soğan
  • 1/2 çay bardağı galeta unu
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Tuz

Servis için;

  • Yoğurt

Tarif:

  1. Köftesi için; kıyma, yumurta, rendelenmiş soğan ve sarımsak, yarım çay bardağı galeta unu, karabiber, pul biber ve tuzu Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alın ve yoğurun.
  2. Köfteleri yassı ve uzun şekiller oluşturarak Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
  3. Önceden ısıtılmış 185 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 10-12 dakika pişirin.
  4. Köfteleri fırından aldıktan sonra bir adet yufkayı tezgah üzerine serin.
  5. Yarım yufkanın üzerine eritilmiş tereyağından sürün.
  6. Yufkanın geniş tarafına köfteleri tek sıra halinde dizin ve yufkanın kenarlarını içe katlayarak rulo şeklinde sarın.
  7. Tüm köfteleri aynı şekilde sardıktan sonra ruloları verev şeklinde dilimleyerek yağlı kağıt serilmiş Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
  8. Üzerlerine eritilmiş tereyağından sürerek tekrar Arçelik Ankastre Fırın'a yerleştirin.
  9. 185 dereceye ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın'da üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirin.
  10. Sosu için Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tavada tereyağını eritelim.
  11. Üzerine domates rendesini ekleyin, baharatları ve tuzu ilave edip, karıştırın.
  12. 3-4 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın.
  13. Servis tabağına köfteleri dizin.
  14. Üzerine domates sosundan gezdirin.
  15. Yoğurt ile servis edin.

Afiyet olsun!

 

 

 

 

 

 

 

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