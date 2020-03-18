Beyoğlu’nda 4 kişilik bir aile “Corona Virüsü” şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Beyoğlu’nda dört kişilik bir aile Corona Virüsü şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Özel kıyafetleri sağlık ekipleri tarafından gece saatlerinde hastaneye kaldırılan 4 kişilik ailenin durumu yapılacak olan testlerin ardından belli olacak.