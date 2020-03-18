MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber>Beyoğlu’nda 4 kişilik bir aile “Corona Virüsü” şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
HABER

Beyoğlu’nda 4 kişilik bir aile “Corona Virüsü” şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Beyoğlu’nda dört kişilik bir aile Corona Virüsü şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Özel kıyafetleri sağlık ekipleri tarafından gece saatlerinde hastaneye kaldırılan 4 kişilik ailenin durumu yapılacak olan testlerin ardından belli olacak.

Ambulans ile sokağa gelen ekipler, aile üyelerini virüs testinden geçirmek için ambulans ile hastaneye kaldırdı.

4 kişilik aile üyelerinin hasta olup olmadıkları yapılacak olan testler sonunda belli olacak

GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
Tatil beldeleri doldu, uzman uyarıyor
Futbolculardan vatandaşlar için 'koronavirüs' mesajı
Karantina yurdunda ilk sabah, kameraya el salladı
Karantina otobüsünden yolcu kaçırdılar
Baba yadigarı evi vinçle taşıyıp bal evinin üzerine yerleştirdi
Türkiye'de corona virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler