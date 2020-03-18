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Beyoğlu’nda 4 kişilik bir aile “Corona Virüsü” şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Beyoğlu’nda dört kişilik bir aile Corona Virüsü şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Özel kıyafetleri sağlık ekipleri tarafından gece saatlerinde hastaneye kaldırılan 4 kişilik ailenin durumu yapılacak olan testlerin ardından belli olacak.
Ambulans ile sokağa gelen ekipler, aile üyelerini virüs testinden geçirmek için ambulans ile hastaneye kaldırdı.
4 kişilik aile üyelerinin hasta olup olmadıkları yapılacak olan testler sonunda belli olacak
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