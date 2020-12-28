Beşiktaş Demir Grup Sivasspor maçı bu akşam saat 19.00'da Beşiktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Mutlak galibiyet parolası ile maça çıkan Beşiktaş'da hedef liderliğe tekrardan ulaşabilmek.

Beşiktaş Sivasspor maçı canlı anlatım izle

Beşiktaş Sivasspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Maç başladığı andan itibaren canlı anlatım izleme seçeneği sizlerle olacak.

İşte karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Necip, Ghezzal, Atiba, Mensah, N'Koudou, Güven

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Robin, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Kayode, Gradel

Beşiktaş, evinde rakibine karşı geride

Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, 13'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 14 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 5 kez yenebildi.

Siyah-beyazlı ekip, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

Demir Grup Sivasspor, geçen sezon ve 2018-2019'da Vodafone Park'ta oynanan maçlarda Beşiktaş'a 2-1'lik skorlarla üstünlük sağladı.

Golsüz maç yok

Taraflar arasındaki 28 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

Beşiktaş, zirve yarışına da ortak oldu

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 25 puan topladı.

Son 2 haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü yenen Beşiktaş, zirve yarışına da ortak oldu.

Demir Grup Sivasspor ise 4'er galibiyet ve yenilginin yanı sıra 5 beraberlik sonunda 17 puan topladı.

Evinde son 4 maçı kazandı

Evindeki lig maçlarına kötü başlayan Beşiktaş, son 4 karşılaşmayı kazanmayı bildi.

Kendi sahasındaki ilk maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım; Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.