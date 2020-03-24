MUCİZE LEZZETLER
Beef Stroganoff | Mucize Lezzetler
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Malzemeler:
- 500 g kontrfile
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 200 g mantar
- 1 adet renkli dolmalık biber
- 1 adet defne yaprağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı hardal
- 1,5 su bardağı sıcak et suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
- 1 paket krema
Tarif:
- Bütün halde satın aldığınız kontrfile eti ince uzun şeritler halinde kesin.
- Kuru soğanı ince ince doğrayın, sarımsakları ezdikten sonra küçük küpler halinde kesin.
- Renkli dolmalık biberleri de uzun ince şeritler halinde doğrayın.
- Mantarları ince ince dilimleyin.
- Zeytinyağını Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız döküm tavada kızdırın.
- Jülyen şeklinde doğranmış etleri, yüksek ateşte renk alana kadar soteleyin.
- Kavrulan etlere doğradığınız kuru soğanı ve sarımsakları ekleyin, hafif bir renk alana kadar soteleyin.
- Defne yaprağını da etlerin üstüne ekleyin.
- Un ve doğranmış dolmalık biberleri de ekleyip kıvam alana kadar kavurun.
- Hardalı, sıcak durumda olan et suyu ile karıştırdıktan sonra tavaya aktarın.
- Tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi ekleyin.
- Kapağını kapattığınız tavada, koyu bir sos halini alana kadar etlerle birlikte Arçelik Ankastre Ocak’ta pişirin.
- Ardından kapağını açıp defne yaprağını yemekten alın.
- İnce ince dilimlenmiş mantarları ve tereyağını ilave ederek 2-3 dakika kadar kavurun.
- Son olarak etin suyu ile kıvamını açıp, ılıştırdığınız kremayı ekleyin.
- Arçelik Ankastre Ocak'ta kısık ateşte 10 dakika kadar pişirme işlemini sürdürün.
- Pişirme işlemini tamamladığınız beef stroganoff’u bekletmeden servis edin.
- Afiyet olsun!
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