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MUCİZE LEZZETLER

Beef Stroganoff | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Beef Stroganoff var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 500 g kontrfile
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 200 g mantar
  • 1 adet renkli dolmalık biber
  • 1 adet defne yaprağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı hardal
  • 1,5 su bardağı sıcak et suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
  • 1 paket krema

Tarif:

  1. Bütün halde satın aldığınız kontrfile eti ince uzun şeritler halinde kesin.
  2. Kuru soğanı ince ince doğrayın, sarımsakları ezdikten sonra küçük küpler halinde kesin.
  3. Renkli dolmalık biberleri de uzun ince şeritler halinde doğrayın.
  4. Mantarları ince ince dilimleyin.
  5. Zeytinyağını Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız döküm tavada kızdırın.
  6. Jülyen şeklinde doğranmış etleri, yüksek ateşte renk alana kadar soteleyin.
  7. Kavrulan etlere doğradığınız kuru soğanı ve sarımsakları ekleyin, hafif bir renk alana kadar soteleyin.
  8. Defne yaprağını da etlerin üstüne ekleyin.
  9. Un ve doğranmış dolmalık biberleri de ekleyip kıvam alana kadar kavurun.
  10. Hardalı, sıcak durumda olan et suyu ile karıştırdıktan sonra tavaya aktarın.
  11. Tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi ekleyin.
  12. Kapağını kapattığınız tavada, koyu bir sos halini alana kadar etlerle birlikte Arçelik Ankastre Ocak’ta pişirin.
  13. Ardından kapağını açıp defne yaprağını yemekten alın.
  14. İnce ince dilimlenmiş mantarları ve tereyağını ilave ederek 2-3 dakika kadar kavurun.
  15. Son olarak etin suyu ile kıvamını açıp, ılıştırdığınız kremayı ekleyin.
  16. Arçelik Ankastre Ocak'ta kısık ateşte 10 dakika kadar pişirme işlemini sürdürün.
  17. Pişirme işlemini tamamladığınız beef stroganoff’u bekletmeden servis edin.
  18. Afiyet olsun!

 

 

 

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