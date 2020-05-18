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Haberler >Video >Çocuk >Anne Baba >Bebekli Aile Buluşmalarını Antalya'dan Evlerinize taşıyoruz
ANNE BABA

Bebekli Aile Buluşmalarını Antalya'dan Evlerinize taşıyoruz

Sevgili aileler, evde zaman geçirdiğimiz bu günlerde,Bebeklerimizin bilişsel ve sosyal gelişimiyle ilgili değerli bilgileri içeren geçmiş buluşmalarımızıekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz.Bebelac Çocuk Devam Sütleri’yle Bebekli Aile Buluşmaları’nın 9. Durağı Antalya’ydı! Hürriyet Gazetesiaile-çocuk yazarı Ömür Kurt sordu; Uzman Dr. Ali Fuat Serpen bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişimindebeslenmenin önemini anlattı, Nutricia Pazarlama Müdürü Nuray Aksu Sezgin ise annelik tecrübelerinipaylaştı. Bebeğinizin ayına göre bilişsel gelişimi için hemen tıklayın.Annelerin yoğun ilgisiyle karşılanan söyleşi sonrasında herkese Hürriyet Kitap’tan çıkan 200 AdımdaÇocuk Yetiştirme Rehberi armağan edildi. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliklerimize bebeğinin gelişimiile ilgili bilgi almak, merak ettiği tüm soruları uzman konuşmacılarımıza sormak isteyen tüm anneleribekliyoruz. (Sponsorlu içerik)
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