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Haberler >Video >Yaşam >Sağlıklı Yaşam>Basen ve yan kalça yakan pilates egzersizleri
SAĞLIKLI YAŞAM

Basen ve yan kalça yakan pilates egzersizleri

Fizyoterapist ve Pilates uzmanı Aylin Uçar'ın sizler için hazırladığı basen ve yan kalça yakan pilates egzersizleri...
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