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Haber Giriş: 09.01.2021 - 18:20 | Son Güncelleme:

Bielsa abartılıyor mu? Leeds United - Karen Carney polemiği...

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İngiliz kadın futbolcu Karen Carney'in Leeds United'ı eleştirisi sonrası başlayan tartışmalar ve futbol dünyasının eksantrik karakteri Marcelo Bielsa'nın bakış açısı ile futboldaki konumunu Banu Yelkovan ve Uğur Yapıcı masaya yatırdı. Leeds United'ın Carney'i hedef göstermesi, ünlü futbolcu Megan Rapinoe'nin meslektaşını savunması ve 'El Loco' Marcelo Bielsa'nın tüm övgüleri hak edip etmediği ve daha fazlası Spor Arena'da...

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