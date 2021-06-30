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Haberler >Video >Bankacılıkta dijital müşteri dönemi
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Bankacılıkta dijital müşteri dönemi

Dijitalleşme, artık hayatın her alanında daha fazla etkisini göstermeye başladı. Bankacılıkta da 1 Mayıs tarihinden itibaren yeni bir sürece girildi. Islak imza ihtiyacı ortadan kalkarken, müşteri ile ilişkiler mobil ortamlara taşındı. Artık bir bankanın müşterisi olmak isteyen tüketici, müşteri temsilcisiyle yaptığı görüşme neticesinde banka şubesine gitmeden, kurye beklemeye gerek kalmadan işlemlerini yaptırabiliyor. Biz de yeni dönemle ilgili ayrıntıları, yapılan işlemleri ve sunulan yenilikleri öğrenmek üzere Akbank Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce ile dijital ortamda bir araya geldik. (Sponsorlu İçerik)
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