MUCİZE LEZZETLER
Babka Kek Tarifi | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde babka kek tarifi var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
Hamur için;
- 4,5 su bardağı un
- 10 g instant kuru maya
- 100 g tereyağı
- 3/4 su bardağı süt
- 1/2 su bardağı toz şeker
- 1/2 tatlı kaşığı tuz
- 3 adet yumurta
Çikolatalı harç için;
- 125 g küp küp kesilmiş tereyağı
- 170 g ince doğranmış bitter çikolata
- 50 g kakao
- 80 g pudra şekeri
- 2 g tuz
Tarif:
- Arçelik Ankastre Ocak'ta orta boy bir tencerede tereyağını eritin.
- Üzerine sütü, şekeri ve tuzu ekleyin.
- Şeker eriyene kadar yavaş yavaş çırparak karıştırın, ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.
- Ilıttığınız sütlü karışıma yumurtaları ekleyin ve karıştırın.
- Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi kasesi içerisine unu ve mayayı alın.
- Üzerine hazırladığınız karışımı döküp 10 dakika boyunca yoğurun.
- Hazırladığınız ele yapışan hamuru yağladığınız bir kabın içerisine alın, üzerine streç filmle kapatıp oda sıcaklığında 1 saat dinlendirin.
- 1 saat sonunda yarım saat Arçelik No Frost Buzdolabı'nda bekletin.
- Bu sırada çikolatalı harcını yapmaya başlayın.
- Arçelik Ankastre Ocak'ta bir sos tenceresine tereyağını ve çikolatayı alıp kısık ateşte devamlı karıştırarak eritin.
- Ardından ocaktan alıp üzerine kakaoyu, pudra şekerini ve tuzu ekleyin.
- İyice birleşene kadar karıştırın, bir kaba alın ve 15-20 dakika Arçelik No Frost Buzdolabı'nda bekletin.
- Dinlenen hamuru açmak için tezgahınızı unlayın.
- Hamuru merdane ile dikdörtgen olarak açın.
- Hamurun dört bir yanında ikişer santim boşluk bırakıp çikolatalı harcı hamurun üzerine sıyırarak aktarın ve spatulayla bir katman halinde sürün.
- Hamuru uzun kenarından ileriye doğru sıkıca yuvarlayarak rulo yapın ve bitişini iki parmağınızın arasında sıkıştırarak sabitleyin.
- Birleşme çizgisini alta gelecek şekilde çevirin ve 2 adet rulo elde edecek şekilde ortadan kesin.
- Ardından ruloları 15 dakika kadar Arçelik No Frost Buzdolabı'nda bekletin.
- Ruloların birleştirdiğiniz tarafı üste gelecek şekilde tezgaha koyun ve tam ortasından uzunlamasına ikiye kesin.
- Hamurları kesik kısımları yukarı bakacak şekilde yan yana tezgaha koyun. Soldaki parçanın üstteki ucunu sağdaki parçanın üstteki ucunun üzerine çapraz olarak yerleştirin. Soldaki parçanın tepesindeki kısmı sağdaki parçanın üzerine kıvırıp parmaklarınız arasında sıkarak iki parçayı tepeden sabitleyin. Kesik kısımlar hep üste bakacak şekilde aşağıya doğru parçaları örerek devam edin ve örgü tamamlandığımda aşağıdaki uçları parmaklarınızın arasında sıkıştırarak sabitleyin.
- Sabitlenen uçları örgünün altına doğru kıvırın ve hamuru yağlayıp unladığınız kalıba yerleştirin.
- Kalıpların üzerlerine streç film örtün ve 1 saat kadar oda sıcaklığında bekletin.
- Önceden ısıttığınız 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 30-35 dakika kadar pişirin.
- Pişen kekinizi biraz dinlendirdikten sonra dilimleyebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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