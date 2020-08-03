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Babasının omzundan düşen çocuğu jandarma personeli havada yakaladı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, jandarma personelinin, Kapuzbaşı Şelaleleri girişinde babasının omzundan düşen çocuğu havada yakalama anı güvenlik kamerasına yansıdı.Aladağlar Milli Parkı içinde yer alan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'ne gezmeye gelen bir baba, omzunda çocuğuyla giriş noktasında beklemeye başladı.Çocuk, kimlik kontrolü sırasında dengesini kaybederek babasının omzundan düştü. Kontrol noktasında görevli bir jandarma personeli, ani refleksle çocuğu yere düşmeden havada yakalamayı başardı.Jandarma personelinin çocuğu havada yakaladığı anı, güvenlik kamerası kaydetti.
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