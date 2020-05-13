AyÅŸe Nine, resmi kayÄ±tlarda tam 126 yaÅŸÄ±nda

ADIYAMAN'Ä±n GÃ¶lbaÅŸÄ± ilÃ§esinde yaÅŸayan ve kimlik kartÄ±nda 126 yaÅŸÄ±ndaki gÃ¶zÃ¼ken AyÅŸe DÃ¼z, uzun yaÅŸamanÄ±n sÄ±rrÄ±nÄ±n yiyecek ayÄ±rt etmemesiÂ ve organik beslenmesi olduÄŸunu sÃ¶yledi. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde yalnÄ±z yaÅŸayan 5 Ã§ocuk sahibi AyÅŸe DÃ¼z, ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen gÃ¼nlÃ¼k ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± kendisi karÅŸÄ±lÄ±yor. Her gÃ¼n yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapan ve kiÅŸisel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilen AyÅŸe DÃ¼z, uzun yaÅŸamÄ±n sÄ±rrÄ±nÄ±Â sÃ¼rekli hareket etmeyeÂ ve organik beslenmeye borÃ§lu olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â