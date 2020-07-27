Aycan Yanaç: 'Sercan ve Nisa arasında bir şey oldu yoksa bu kadar büyümezdi...'

Youtube'da yayınlanan 'Sorgu Odası' isimli programda Ertem Şener'in konuğu olan Aycan Yanaç, Sercan Yıldırım ve Nisa arasında geçenlerle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İşte o diyalog; -Ertem Şener: Sercan Nisa'ya aşık mı ? -Aycan Yanaç: Hayır, hiç yok öyle bir şey...-Nisa Sercan'dan hoşlanıyor muydu?-Survivor'da çok değişik duygular yaşıyorsun, sempati duyabiliyorsun. İki taraftan da bir şey kesin oldu yoksa bu konu bu kadar büyümezdi ama anlattıkları gibi Sercan aşık oldu gibi bir durum olmadı.-Nisa, Sercan konusunu kullandı mı?-(Gülerek) bilmiyorum.