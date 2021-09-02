"Asırlık nine" 104'üncü yaşını huzurevinde kutladı

ahramanmaraş Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan Fatma Yılmaz'ın 104'üncü yaş günü için sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde kalan 5 çocuğu 27 torunu olan Fatma nine için sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Huzurevinin bir bölümünü balon ve süslerle donatan personel, "asırlık çınar" için üzerinde "104" yazan bir pasta yaptırdı.

Odasından "Misafirleri geldi" diye çağrılan sonrasında da huzurevi çalışanlarının sürprizi ile karşılaşan Fatma Yılmaz, üzerinde 104 rakamlarının bulunduğu doğum günü pastasını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile kesti.

Mutluluk gözyaşı döken Fatma ninenin doğum gününde, huzurevi sakinlerinden Neşet Dinçer de elektrogitarıyla mini konser verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı programda zaman zaman şarkılara alkışlarıyla destek veren Fatma nine, daha sonra cep telefonuyla görüntülü olarak çocuklarıyla görüştürüldü.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatma Yılmaz'ın huzurevinin en büyük sakinlerinden biri olduğunu söyledi.