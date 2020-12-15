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Haberler >Video >Yaşam >Sağlıklı Yaşam >Aşırı kilo verme
SAĞLIKLI YAŞAM

Aşırı kilo verme

Estetik cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu aşırı kilo verme sonucu oluşan sarkmaların tedavisi olan Post Bariatrik Cerrahi konusunu anlatıyor.
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