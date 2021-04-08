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Aşı olan yaş grubunda vakalar azalıyor

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, yazarımız Ömür Kurt’un konuğu oldu. Aşı karşıtlığı yapmanın çok tehlikeli bir girişim olduğunu belirten Ertuğrul, aşı olan yaş grubunda vakaların azaldığını belirtti. Son zamanlarda pek çok kişinin sorduğu “Acaba Çin aşısı mı yoksa Alman aşısı mı olmalıyım?” sorusuna da yanıt veren Prof. Dr. Bülent Ertuğrul aşılama sürecinin hızla tamamlanmasının hastalığın ortadan kalkması için önemli bir adım olduğunu vurguladı.
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