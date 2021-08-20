Kovid-19 tedavisi gören genç çift, yeni doğan bebeklerini telefon ekranından sevebildi

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle entübe edildikten sonra hamileliğinin 8'inci ayında doğum yapan kadın ile eşi, bebeklerini ilk kez cep telefonu ekranından görebildi.

Kentte kasaplık yapan Enes Ersöz'e (31), rahatsızlanması üzerine 4 Ağustos'ta Kovid-19 tanısı konuldu. Bunun üzerine Ersöz ile temaslı olan eşi Ayşen Ersöz (30), evlerinde karantinaya alındı.

Birkaç gün sonra Kovid-19 testi pozitif çıkan ve hamile olduğundan tedavisinin Eskişehir Şehir Hastanesinde yapılmasına karar verilen Ayşen Ersöz, ilerleyen günlerde yoğun bakıma alındı, 11 Ağustos'ta da solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edildi. Acilen doğum süreci başlatılan genç kadın, 12 Ağustos'ta 2 kilo 600 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Bu süreçte Enes Ersöz'ün tedavisine ise Yunus Emre Devlet Hastanesinde devam edildi.

Şehir Hastanesi yönetimi, "Yekta Kadir" ismi verilen bebeğin anne ve babasına sürpriz yaparak görüntülü görüşme imkanı sağladı.

Ayrı hastanelerde tedavi gören anne ve baba, yeni doğan yoğun bakım servisinde gözetim altında bulunan bebekleri ile üçlü konferans görüşmesi yöntemiyle buluştu.

Erken doğum nedeniyle bebek, bir süre daha hastanede tutulacak.

- "Aşı yaptırmayı iş yoğunluğu nedeniyle ertelemiştim"

Anne Ayşen Ersöz, AA muhabirine, entübe edildiği için bebeğinin sezaryenle alındığını söyledi.

Hem kendisi hem de bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ersöz, "Bebeğimizi ilk kez görüntülü olarak görme fırsatı yakaladım. Bebeğime telefon ekranında değil de kucağımda dokunmak isterdim." dedi.

Aşıyla sağlanan koruyuculuğun önemine değinen Ersöz, herkese hem kendileri hem de sevdikleri için mutlaka aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Baba Enes Ersöz ise vücudunda halsizlik hissettikten sonra ateşinin yükseldiğini, özel bir hastaneye gidip test yaptırdığını anlattı.

Sonucun pozitif çıkmasının ardından temaslı olan eşiyle evlerinde karantinaya girdiklerini dile getiren Ersöz, iş yoğunluğundan dolayı aşı yaptırmayı ertelediği için süreci çok ağır geçirdiğini vurguladı.

Kendisi karantinadayken koronavirüse yakalanan eşinin hastaneye yatırıldığını aktaran Ersöz, şöyle devam etti:

"Eşimin acilen doğuma alındığını öğrendim. Bu durumda aşı yaptırmadığıma bir kez daha üzüldüm. Kovid-19 aşısı olsaydım belki doğumda eşimin ve çocuğumun yanında olabilirdim. Ciğerime kadar inen virüs nedeniyle 5 gündür de hastanede tedavi görüyorum. Herkes aşısını olsun. Öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Çok zorlu bir süreç. Yaşamadan bilemiyorsunuz."

Ersöz, hastaneden çıktığında ilk işinin aşı yaptırmak olduğunu belirtti.

Oğlunu ekrandan da olsa ilk kez gördüğünü ifade eden Ersöz, "Hastane yöneticilerimiz sağ olsunlar bize böyle bir imkan sağladılar. Çok mutluyum. Tedavimiz tamamlanıp birbirimize kavuşursak daha da mutlu olacağım." diye konuştu.