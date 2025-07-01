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Armut reçeli tarifi | Mucize Lezzetler
Rengi ve kıvamıyla iştahınızı kabartacak armut reçeli tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30-60 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 6 adet yumuşak armut
- 3 su bardağı şeker
- 1 yemek kaşığı limon suyu
Tarif
- Armutların kabuklarını soyup, dörde bölün ve çekirdeklerini temizleyin.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’yi reçel programına alıp içine armut dilimleri, şeker ve limon suyunu ekleyip 140 derecede 45 dakika pişirin.
- Armut reçeliniz hazır.
Afiyet Olsun!
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