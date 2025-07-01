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Armut reçeli tarifi | Mucize Lezzetler

Rengi ve kıvamıyla iştahınızı kabartacak armut reçeli tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30-60 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 6 adet yumuşak armut
  • 3 su bardağı şeker
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Tarif

  1. Armutların kabuklarını soyup, dörde bölün ve çekirdeklerini temizleyin.
  2. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişiriciyi reçel programına alıp içine armut dilimleri, şeker ve limon suyunu ekleyip 140 derecede 45 dakika pişirin.
  3. Armut reçeliniz hazır.

Afiyet Olsun!

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