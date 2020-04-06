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Haberler >Spor Haberleri >Spor Videoları >Programlar>Arda Turan: 'Galatasaray çağırırsa giderim çağırmazsa tribün orada gider destekleriz...'
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Arda Turan: 'Galatasaray çağırırsa giderim çağırmazsa tribün orada gider destekleriz...'

Arda Turan, Spor Arena'nın Instagram hesabının canlı yayınında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtladı. Tecrübeli futbolcu 'gelecek yıl Galatasaray'da oynayacağını düşünüyor musun?' sorusuna 'Onu bilemem, Galatasaray Başkanı'nın sözlerinin üstüne söylenecek bir durum yok. Ben sağlıklı olup işimi yapıp yoluma devam edeceğim inşallah her zaman söylüyorum Galatasaray beni çağırırsa giderim çağırmazsa tribün orada her zaman gider destekleriz.'
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