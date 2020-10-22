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Antalya'da yürekleri ısıtan görüntü... Şemsiyesiyle sokak köpeğini yağmurdan korudu

Antalya'da bir genç, yağmurun başlamasıyla ıslandığını gören bir sokak köpeğini şemsiyesiyle korudu, yanına çömelip başını okşadı. Yağmurun şiddetinin geçmesini bekleyen gencin o anları çevre sakinleri tarafından görüntülendi.

Antalya'da dün etkili olan sağanak, fırtına ve dolu turizm kentinde yaşamı olumsuz etkilerken, sokak hayvanları da bu durumdan nasibini aldı. Yağmura sokakta yakalanan bir köpeği gören genç ise yoluna devam etmek yerine yanına çömelip şemsiyesiyle onu korumaya çalıştı. Sokak köpeğinin ıslanmasına engel olan ve şemsiyesiyle hayvanı koruyan genç, başını okşayıp sevdi. Gencin takdir toplayan bu görüntüleri, çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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