Antalya'da yürekleri ısıtan görüntü... Şemsiyesiyle sokak köpeğini yağmurdan korudu
Antalya'da dün etkili olan sağanak, fırtına ve dolu turizm kentinde yaşamı olumsuz etkilerken, sokak hayvanları da bu durumdan nasibini aldı. Yağmura sokakta yakalanan bir köpeği gören genç ise yoluna devam etmek yerine yanına çömelip şemsiyesiyle onu korumaya çalıştı. Sokak köpeğinin ıslanmasına engel olan ve şemsiyesiyle hayvanı koruyan genç, başını okşayıp sevdi. Gencin takdir toplayan bu görüntüleri, çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına da yansıdı.