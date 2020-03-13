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Bu kez işçinin hikayesi izlenecek! | Hizmetçiler: Algı Eke | Deniz Baysal | Aleyna Solaker

hürriyet.com.tr’ den Ferit Ömeroğlu, Hizmetçiler dizisinin setine konuk oldu. Başrol oyuncuları Algı Eke, Deniz Baysal ve Aleyna Solaker yeni projeleri hakkında özel açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar hep üst sınıfların hikayesinin anlatıldığını belirten Algı Eke, "Hizmetçiler" dizisinde işçi sınıfının hikayesinin anlatıldığını ve diğer yapımlardan ayrıldığını söyledi. Deniz Baysal ve Aleyna Solaker ise eğlenceli bir ekip olduklarını belirtirken dizide durum komedisinden aşka, entrikadan gerçek hikayelere kadar her şeyin yer aldığını ifade etti.

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