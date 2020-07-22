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Alaska’nın Kodiak şehrinde deprem sonrası siren sesleri duyuldu

ABD'nin Alaska Yarımadası'nda 7.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe yol açtı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken Alaska’nın Kodiak şehrinde siren seslerinin yükseldiği duyulan bir video hızla yayıldı. Sosyal medya kullanıcısı yayınladığı video ile siren sesleri eşliğinde tsunami uyarısının yapıldığını ifade etti. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Alaska'nın güneybatısında 7.8 şiddetinde olan depremin yerleşim noktası Perryville'e 98 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı. Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
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