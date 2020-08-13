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Haberler >Video >Diğer Videolar >Akü takviyesi nasıl yapılır | Otomobil
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Akü takviyesi nasıl yapılır | Otomobil

Aküsü boş olduğu için çalıştırılamayan bir aracı başka bir otomobilin aküsünden elektrik aktarılarak nasıl çalıştırılır?
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