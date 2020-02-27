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Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir; Adet döngüsünün düzeni nasıl olmalıdır? Konusuyla ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

Kadınlar 21 gün ile 35 gün arasında her ay adet görmektedir. İdeal olanı da 28 günde bir olandır. Adetin süreside önemlidir, 8 günü geçmemesi gerekir. Bazı hasta gruplarında her iki adetin orta döneminde yumurtlama kanaması olabilir, kişiye göre olmakla birlikte damla şeklinde görülebilir ve 1-2 günde sürebilir. Bir kadın 21 günden daha kısa aralıklarla adet görüyorsa bu duruma sık adet görme denir. 35 günden daha uzun aralıklarla adet görüyorsa bu duruma az adet görme denir. Adetin süreside önemlidir, 2-3 günden daha az adet görülüyorsa bu duruma adetin miktarının azalması denir. 8 günden daha uzun süre devam eden adet kanamalarına adet miktarının artması olarak tanımlanmaktadır. Tıpta önemli olan sık adet görme ve adet miktarının artması dikkat çeken bir noktadır. Bir kadının sık ve fazla miktarda kan kaybetmesinin zemininde önemli bir problem vardır. Bu nedenle kadınlar adet dönemindeki dengesizlikler için mutlaka doktora başvurulmalıdır. Az adet görülüyorsa erken menopoz, sık adet görülüyorsa ise rahimde miyom, kanser, polip gibi birçok neden rol oynamaktadır. Kadının adet düzenini değiştiren önemli faktörler, aşırı kilo alması veya aşırı kilo vermesi, son dönemde kullandığı ilaçlar, kan sulandırıcı veya hormon dengesizliğini etkileyen ilaçlar, doğum kontrol haplarının düzensiz uygulanması, dış gebelik adet düzenindeki değişikliğe yol açmaktadır. Son yıllarda erken menopoz önemli bir noktadadır ve adet döngüsündeki azalmalarda mutlaka erken menopozdan şüphelenilmelidir. Sık adet görülüyorsa rahimde miyom, enfeksiyon gibi önemli hastalık belirtilerinin ilk bulguları olabilmektedir. Düzenli adet görebilen bir kadının adet düzeni ve miktarı değiştiyse mutlaka hekime başvurmalı ve yapılan ilk kontrollerde herhangi bir sorun tespit edildiğinde tedavisi daha kolay olmaktadır.