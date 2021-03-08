Adem Amca Yaren Leylek'e kavuştu

Bursa'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 10’ncu kez geldi. Adem Yılmaz, 9 yıldır her mart ayında gelen Yaren Leylek’in gelişini büyük bir sevinçle karşıladı. ‘Yaren Leylek ve Adem Amca’ hikayesi Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra, doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Yaren Leylek ve Adem Amca’ nın hikayesi, Avrupa leylek köyleri ağının Türkiye’deki tek temsilcisi olan Eskikaraağaç leylek köyünün simgesi haline geldi. Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile ‘Yare’n adını verdiği leyleğin 9 yıldır süren dostluğu, milyonlarca kişinin takip ettiği hikayeye dönüştü.

Samimi halleriyle gönüllerde taht kuran ve dostluğun tür tanımadığını insanlığa yeniden gösteren Adem Amca ile Yaren Leylek’in masalsı hikayesi, tüm güzelliğiyle yaşanmaya devam ediyor.

YAREN LEYLEK VE ADEM AMCANIN HİKAYESİ NASIL BAŞLADI?

Havaların ısınmasıyla birlikte her yıl mart ayında gelen 'Yaren'i beklemeye başlatan Adem Yılmaz, “Bundan 10 yıl önce gölde teknemle balıktutuyordum. Bir leylek tekneme kondu. Aç olduğunu düşündüm ve tuttuğum balıklardan verdim. Yıllardır dostluğumuz devam ediyor. ‘Yaren’ adını verdiğim leyleği bu yıl da heyecanla bekliyorum. Benim kadim dostum oldu. Görmediğim zaman kaygılanıyorum. Her yıl 6 ay günün 5-10 saatini Yaren’le birlikte balık tutarak geçiriyorum. Bütün leylekleri seviyorum. Ancak benim için Yaren’in yeri çok farklı” dedi

YUVASI İZLENEBİLİYOR

‘Yaren Leylek ve Adem Amca’ hikayesi Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra doğaseverler tarafından da ilgiyle takip edilmeye başlandı. 2019 yılında ise Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı. Karacabey Belediyesi, Yaren leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı.



