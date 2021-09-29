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Mario Balotelli düğünde döktürdü!

#Mario Balotelli#Adana Demirspor#Düğün

Adana Demirspor'un golcü futbolcusu Mario Balotelli, Adana'da katıldığı bir düğünde hünerlerini sergiledi.

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Adana Demirsporlu Balotelli, takım arkadaşlarıyla birlikte katıldığı Sportif Direktör Gökhan Göktürk'ün düğününde halay çekip oynadı. Sportif direktör Gökhan Göktür ile Dilan Göktürk, bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdi.Düğüne, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, başkan vekili Metin Korkmaz, futbolcular ve kulüp çalışanları katıldı.

Mavi-lacivertli takımın İtalyan forveti Mario Balotelli de takım arkadaşlarıyla birlikte düğünde halay çekip, davul eşliğinde oynadı.

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#Mario Balotelli#Adana Demirspor#Düğün