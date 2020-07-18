Acıkan ve susayan çekinmeden bu kapıyı çalıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yoldan geçen ve su istemekten utanan aileyi görünce evinin kapısına "Acıkmış veya susamışsan çal kapıyı" yazan Emin Gökçen, tanımadığı insanlarla sofrasını paylamanın mutluluğunu yaşıyor. Yeşilliği ve şelaleleriyle "Gurs Vadisi" olarak bilinen bölgedeki kırsal 300 haneli Yüceli Mahallesi'nde ikamet eden 20 yaşındaki Emin Gökçen, evinin önünde duran bir ailenin susamasına rağmen su istemekten çekindiklerini fark etti. Bunun üzerine evinden getirdiğini suyu aileye ikram eden Gökçen, benzer durumları önlemek amacıyla evinin kapısına "Acıkmış veya susamışsan çal kapıyı" yazdı. Gökçen, AA muhabirine, köyde ailece çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını anlattı.