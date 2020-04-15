LİFE STYLE
Abd'den Çin'e yaptırım
Çin koronavirüsle mücadelede Abd'nin önüne geçti. Abd Çin'e yaptırıma hazırlanıyor. Hürriyet dış haberler editörü Abd - Çin arasındaki bu gerilimi ve süreci anlattı...
GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
HÜRRİYET'E BAĞLI KALHesap Oluştur veya Giriş Yap
E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.ABONE OL
Aşağıdaki linke tıklayarak, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsin.ÜYE GİRİŞİ
Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.BÜLTENLERİNİ YÖNET