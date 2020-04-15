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Haberler >Video >Yaşam >Life Style>Abd'den Çin'e yaptırım
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Abd'den Çin'e yaptırım

Çin koronavirüsle mücadelede Abd'nin önüne geçti. Abd Çin'e yaptırıma hazırlanıyor. Hürriyet dış haberler editörü Abd - Çin arasındaki bu gerilimi ve süreci anlattı...
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