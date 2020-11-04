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ABD Seçimlerinde Hile Mi Yapıldı?

Miami Demokrat Kadınlar Kulübü Başkanı Dr. Duysevi Miyar, Musa Kesler ile birlikte ABD başkanlık seçimlerini değerlendirdi.
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