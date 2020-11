ABD Seçimleri devam ederken New York'ta son durum!

New York'ta yaşayan 'sosyal aktivist' Berlin Uğursu New York'taki gündelik hayata dair son durumu Hürriyetcomtr'ye anlattı. New York'ta endişeli ve tedirgin bir bekleyiş olduğunu söyleyen Uğursu 'Sokaklar bomboş, herkes evlerine çekildi. Akşam olayların çıkması bekleniyor. Herkes erzak depoladı, ben de ona göre hazırlık yaptım' dedi.