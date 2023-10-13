A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan galibiyet sözleri: Hepsiyle gurur duyuyorum

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup edilen maçın ardından konuştu.

İşte Vincenzo Montella'nın sözleri;

Maçtan önce de Barış'ın hızını kullanacağımızı söylemiştim, onların iki stoperi yetişemeyecek demiştim. Allah'tan öyle bir pozisyona denk geldi. Aslında çok zor bir maça çıktık. Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde kaybetmemişti kendi evinde. Hırvatistan topraklarında ilk defa onları yeniyoruz.

BİZE DESTEK VERDİLER

Sonuna kadar mücadele veren bir takımımız vardı. Bu ruhu saha dışında da gösterdiler. Milli Takım'ın ailesine de teşekkür etmek istiyorum. Geldiğim ilk günden beri bize destek verdiler. Herkes bir oldu ve sonrasında bunu başarabildik. Mutluyuz, kutlayacağız bunu. Ama 3 gün sonra bir maçımız daha var. Bütün kutlamaları o maçtan sonraya saklamamız lazım

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HEPSİYLE GURUR DUYUYORUM

En üzücü tarafı, ilk yarıda bir gol atma ihtimalimiz daha vardı. O golü atamadığımız için yorucu oldu ama hepsiyle gurur duyuyorum. Takım ruhunu sahaya yansıttılar. Hepsi çok iyiydi. Herkes çok yüksek seviyede performans gösterdi. Samet uzun zamandır 90 dakika oynamıyor ama iyi performans gösterdi. Biz maçı 2005'li ve 2000'li oyuncularla bitirdik. Bu geleceğimiz için de önemli bir adımdı

HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK

Aslında bütün futbolcularımıza teşekkür etmek istiyorum. Maçın başın sonuna kadar sahada ruhlarını ortaya koyan futbolcularımız var. Gerçekten sonuna kadar mücadele verdiler. Geri bildirim olarak baktığınızda 3 günde yaptıklarımız bize güzel bir cevap verdi sahada. Milli Takım ailesine de teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimizden beri destek verdiler. Maçın başından itibaren bir birliktelik vardı ve sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldık.